Русская православная церковь отметит 13-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь во вторник, 1 февраля, отмечает 13-ю годовщину интронизации - возведения на престол Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Предстоятель Русской православной церкви обычно в дни своей интронизации совершает Божественную литургию. Как ожидается, с патриархом встретится президент РФ Владимир Путин.

В проповеди в Александро-Невском скиту близ Переделкина 27 января первоиерарх Русской церкви поделился воспоминанием о том, что день, когда в 2009 году Поместный собор избрал его на Московский патриарший трон, ему было нелегко пережить.

"С одной стороны, радость от сознания того, что тебя поддержали епископат, духовенство, верующий народ Церкви нашей, но, с другой стороны, ясное понимание всей той великой ответственности и тех скорбей, которыми эта ответственность сопровождается и которые в тот день были на меня по воле Божией возложены. Благодарю всех, кто принял тогда это решение, но более всего благодарю всю нашу Церковь - епископат, духовенство, верующий народ, монашествующих - за ту молитву о патриархе, которой сопровождается каждый день жизни православных людей", - отметил предстоятель.

По его словам, именно эта молитва и является той духовной силой, которая помогает ему осуществлять свое служение.

Из биографии патриарха

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В старших классах он совмещал учебу с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл.

С отличием закончил Ленинградскую духовную академию, в 1989 году был назначен председателем Отдела внешних церковных сношений, в сан митрополита был возведен в 1991 году.

На экстренном заседании Священного синода Русской православной церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола.

Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.