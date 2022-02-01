Владельцы "Пушкинской карты" смогут покупать билеты на сеансы российского кино

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Обладатели "Пушкинской карты" с 1 февраля смогут приобретать билеты на сеансы отечественного кино, созданного при поддержке Минкультуры или Фонда кино, в перечень таких картин вошли "Чемпион мира" Алексея Сидорова, "Море волнуется раз" Николая Хомерики и другие.

"С 1 февраля 2022 года в программе "Пушкинская карта" начинают участвовать фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и (или) Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, а также аудиовизуальные произведения, созданные на территории, относившейся к Российской империи или СССР", - говорится в сообщении на сайте проекта "PRO.Культура.РФ".

Как рассказали ТАСС в сети кинотеатров "Каро", приобрести билеты по "Пушкинской карте" можно на фильмы "Мария. Спасти Москву" Веры Сторожевой, "Другое имя" Веты Гераськиной, "Последний богатырь: посланник Тьмы" Дмитрия Дьяченко и другие. "При покупке билета необходимо выбрать тип билета "Пушкинская карта" и ввести данные "Пушкинской карты" на странице оплаты", - добавили в пресс-службе.

Перечень, опубликованный на сайте "PRO.Культура.РФ", на данный момент содержит более 20 проектов. В список вошли криминальная комедия "Бумеранг" Петра Буслова, лауреат "Кинотавра" в 2021 году - мелодрама "Море волнуется раз" Николая Хомерики, "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна, созданная при поддержке Минкультуры картина "Купе №6" Юхо Куосманена. Среди грядущих премьер значатся фильмы "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "Своя война" Алексея Чадова, "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Чтобы новая опция не ударила по посещаемости театров и музеев, установлен финансовый лимит: на билеты в кино молодые люди смогут потратить до 2 тысяч рублей из общей суммы карты в 5 тысяч, что позволит купить до 7 билетов в кино за год. Как считают в правительстве, новый функционал "Пушкинской карты" покажет предпочтения молодой аудитории и позволит увеличить интерес к отечественному кино.

О "Пушкинской карте"

О запуске всероссийской программы "Пушкинская карта" объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне 2021 года, она стартовала 1 сентября 2021 года. Те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, могут оформить именную электронную "Пушкинскую карту" через мобильное приложение "Госуслуги.Культура". Граждане, у которых нет смартфона, и те, кто просто хочет получить физическую карту, могут заказать ее в отделениях "Почта банка".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 января сообщил, что за четыре месяца в программе приняли участие около 3 млн 700 тысяч человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей.