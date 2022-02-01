Коллеги и близкие простятся с актером Леонидом Куравлевым

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прощание с Народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым, который ушел из жизни в возрасте 85 лет, состоится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) во вторник, похороны актера пройдут на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Слава и популярность его была заслуженной". Коллеги и общественные деятели о Куравлеве

"Прощание с Леонидом Вячеславовичем Куравлевым и отпевание состоятся 1 февраля в ЦКБ. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище", - сообщили в союзе.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Он поступил на актерское отделение ВГИКа со второй попытки, учился в мастерской педагога Бориса Бибикова. После окончания вуза Куравлев поступил на работу в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), где служил до 1992 года.

Дебют Куравлева в кино состоялся в 1958 году: он сыграл роль в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной работой для него стал фильм "Мичман Панин" (1960) Михаила Швейцера.

За 65 лет творческой деятельности Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием -"Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.