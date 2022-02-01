Данные о медотводе от вакцинации с 1 февраля будут вноситься в ковид-сертификат

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Положения приказа Минздрава России, согласно которым в случае наличия медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса все данные о виде противопоказаний, а также о сроках действия медотвода будут указываться в новом ковид-сертификате, вступают в силу в России во вторник.

12 ноября 2021 года Минздрав РФ утвердил форму и порядок выдачи медицинского сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, медицинских противопоказаниях к вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. При этом отмечается, что документ формируется на русском и английском языках не позднее трех календарных дней после дня внесения в информационный ресурс соответствующих сведений.

На основании устного запроса гражданину предоставляется справка непосредственно после каждого введения вакцинного препарата или установления наличия медицинского противопоказания к вакцинации. При этом, согласно положениям приказа, вступающим в силу с 1 февраля, "в случае наличия медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) указываются вид медицинских противопоказаний (постоянные, временные), срок, на который установлены временные медицинские противопоказания, медицинская организация, которой установлены медицинские противопоказания". Кроме того, уполномоченные медработники в информационный ресурс учета информации, кроме вакцинации от ковида, должны будут вносить и сведения о медотводе.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что после 1 февраля у граждан сохраняется возможность в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР.

Противопоказания к вакцинации

17 января Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Согласно документу, бессрочными противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе пациента и гиперчувствительность к компонентам вакцины. К ним также относятся тяжелые осложнения после предыдущих введений вакцины: судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции. Временными противопоказаниями являются острые инфекционные и вирусные заболевания, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, неинфекционные заболевания, а также обострение хронических заболеваний на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Отмечается также, что вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Спутник М" противопоказаны для вакцинации беременных и кормящих женщин. Вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак" противопоказаны для вакцинации от коронавируса людям, имеющим злокачественные образования.

При этом, согласно другому приказу Минздрава, решение о медицинском отводе от вакцинации от ковида на срок до 30 дней принимает врач-специалист медорганизации иди осуществляющий диспансерное наблюдение за пациентом, на срок более 30 дней - врачебная комиссия. Такие данные следуют из приказа Минздрава РФ, опубликованного во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.