Жители Китая встретили Новый год синего водяного тигра

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Жители Китая в ночь с понедельника на вторник отпраздновали наступление Нового года по лунному календарю, который пройдет под покровительством синего водяного тигра. В целях снижения рисков распространения коронавируса власти КНР третий год подряд рекомендовали гражданам воздержаться от путешествий по стране и массовых гуляний.

Большинство жителей Китая предпочли встретить Новый год или как его называют сами китайцы - Чуньцзе (Праздник весны), дома - в кругу семьи. Одним из главных развлечений в канун праздника, по традиции, стал новогодний гала-концерт "Чуньвань", который транслировали по Центральному телевидению. Его программа включала песни, танцы, комедийные сценки, а ведущие в ярких костюмах вели обратный отсчет до прихода водяного тигра.

Покровитель этого года - символ силы и храбрости. Как пишут китайские СМИ, наиболее благосклонным он будет к тем, кто родился в год быка и год козы - фортуна в 2022 году будет на их стороне. Тем, кто родился в год дракона, кролика, лошади и петуха сулит удача в финансовых делах. Остальным знакам потребуется приложить чуть больше усилий для достижения личных целей.

В этом году новогодние каникулы в Китае продлятся с 31 января по 6 февраля. По традиции, с первого дня Нового года по лунному календарю в стране начинаются храмовые гуляния - ярмарки, на которых можно купить различные сувениры, деревянные, матерчатые, пластмассовые игрушки, маски для детей. Однако третий год подряд из-за пандемии массовые мероприятия отменены. Несмотря на ограничения, в этом году у жителей Поднебесной особая программа на каникулы - многие граждане пребывают в предвкушении Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля.

"Как китаянка, я очень жду начала зимних Олимпийских игр в Китае. Сильно хотела бы посмотреть их, но из-за очень строгих эпидемиологических мер выехать из Пекина сейчас крайне трудно, поэтому будем следить за ними из дома по интернету", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС девушка по имени Су Тун. В канун Нового года она гуляла по одной из улиц в центре Пекина.

"Хочу пожелать китайским атлетам, а также участникам из других стран удачи", - продолжила девушка. "Желаю, чтобы все смогли хорошо выступить на соревнованиях. Также надеюсь на то, что все вместе мы сможем пережить эти трудные времена. Пандемия - это очень особое время, желаю всем здоровья, благополучия и веселья на соревнованиях", - добавила она.

Олимпиада в Пекине

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.