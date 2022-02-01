Резкое похолодание ожидается в Москве в конце недели

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Похолодание на 6-8 градусов прогнозируется в Москве в конце недели. В ночь на субботу морозы будут достигать уже 14 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской части России к концу недели температура понизится на 6-8 градусов. Если в первый день февраля в Москве, например, температура будет на 9 градусов выше нормы, то уже к концу недели температурный фон будет около нормы. Вот так резко, хоть назвать это холодной погодой, конечно, нельзя", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в пятницу ночью в Москве температура будет составлять 7-12 градусов мороза, днем - 4-9 градусов мороза. К субботе ночные морозы еще немного окрепнут, столбик термометра будет опускаться до 10-14 градусов мороза. Днем по-прежнему ожидается 4-9 градусов мороза.