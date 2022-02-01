Власти Мехико считают, что "Спутник V" в качестве бустера не помешает въезду в США

МЕХИКО, 1 февраля. /ТАСС/. Жители Мехико, которые получат первый компонент российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в качестве бустера, смогут въезжать в США. Такое мнение высказал в понедельник в интервью телеканалу Televisa Эдуардо Кларк, отвечающий за развитие цифрового правительства Мехико.

"Для того, чтобы попасть в США, необходимо полностью завершить вакцинацию, поэтому те, кто привился препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения [ВОЗ] или Европейским агентством лекарственных средств, могут въезжать [в США], пройдя полную схему вакцинации, вне зависимости от того, получили ли они в виде бустерной дозы "Спутник V" или другой препарат", - сказал Кларк.

Согласно официальным данным, к настоящему времени 100% жителей Мехико старше 15 лет - порядка 7,6 млн человек - сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 96% представителей этой возрастной группы. В понедельник в мегаполисе началась ревакцинация людей в возрасте от 40 до 49 лет, в ходе которой используется первый компонент российской вакцины. Получить бустерную дозу могут те, кто сделал последнюю прививку четыре месяца назад.

Несмотря на рост заболеваемости ковидом с конца 2021 года, эпидемическая ситуация в Мехико находится под контролем. Загрузка городских медицинских учреждений составляет 39%, лечение в стационарах получают 2 357 заразившихся коронавирусом.

Власти США с 8 ноября 2021 года начали пропускать на свою территорию только тех, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение ВОЗ. Эта структура пока не рекомендовала для экстренного применения российские препараты от коронавируса.