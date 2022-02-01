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Пандемия COVID-19

В Чехии выявили первые случаи нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2

Путем секвенирования в стране подтверждено пять случаев штамма

ПРАГА, 1 февраля. /ТАСС/. Государственный медицинский институт, являющийся структурным подразделением министерства здравоохранения Чехии, сообщил в понедельник вечером о появлении в республике нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2.

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"Путем секвенирования (определение структуры штамма) было [в Чехии] подтверждено пять случаев [положительных результатов тестов на наличие подварианта штамма] "омикрон" BA.2", - отмечается в сообщении.

Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2 также называют "скандинавским". Он доминирует в Дании и Швеции. По мнению медиков, его перенос осуществляется в 1,5 раза быстрее, чем ранее выявленного "омикрона". Они, тем не менее, не ставят под сомнение эффективность существующих вакцин от коронавируса.

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ЧехияПандемия COVID-19
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