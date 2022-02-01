На Украине с начала года получили около 1 тыс. ложных сообщений о минировании

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Украина в январе столкнулась с большим количеством сообщений о минировании, которые коснулись около 10 тыс. объектов. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Денис Монастырский в понедельник в эфире телеканала ICTV.

"С начала года мы имеем около 1 тыс. сообщений о минировании. И информация о минировании касалась около 10 тыс. объектов", - отметил министр. Он добавил, что 100% таких сообщений были ложными.

По словам Монастырского, Украина расценивает такое большое количество сообщений о ложном минировании "как элемент гибридной войны" и как организованное явление. Он также утверждает, что большинство таких угроз поступает из-за рубежа. Часть ложных сообщений, признал он, поступает с Украины. "Много случаев совершают несовершеннолетние", - отметил Монастырский, заверив, что виновные привлекаются к ответственности.

В январе на Украине практически ежедневно фиксировались массовые сообщения о минировании различных объектов в различных регионах страны. Ложные сообщения касались, в частности, офиса президента Украины, аэропортов, вокзалов, а также всех школ целых городов, в связи с чем образовательные учреждения ряда населенных пунктов вынуждены были перейти на дистанционное обучение.