В Анадыре отправили на карантин из-за COVID-19 более 400 детсадовцев и школьников

ТАСС, 1 февраля. Более 400 дошкольников, учащихся школ и группа студентов многопрофильного колледжа в Анадыре отправлены на карантин из-за распространения коронавируса среди детей и подростков, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"С понедельника на карантин по коронавирусу в окружной столице закрыт детский сад "Ладушки", три группы в детсадах "Сказка" и "Золотой ключик", а также отправлены на дистанционное обучение классы в школах и группа в колледже. Всего в данный момент на карантине находятся более 400 дошкольников и учащихся школ и ссуза", - сказали в Роспотребнадзоре.

По данным окружного оперативного штаба, с начала пандемии коронавирусом на Чукотке заразился 3 101 житель, из них выздоровели 2 897 человек, 40 - умерли. Полностью в округе привились от коронавируса более 27 тыс. человек.