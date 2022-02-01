{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Анадыре отправили на карантин из-за COVID-19 более 400 детсадовцев и школьников

В том числе из-за распространения коронавируса закрыты детский сад "Ладушки" и три группы в дошкольных учреждениях "Сказка" и "Золотой ключик"

ТАСС, 1 февраля. Более 400 дошкольников, учащихся школ и группа студентов многопрофильного колледжа в Анадыре отправлены на карантин из-за распространения коронавируса среди детей и подростков, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С понедельника на карантин по коронавирусу в окружной столице закрыт детский сад "Ладушки", три группы в детсадах "Сказка" и "Золотой ключик", а также отправлены на дистанционное обучение классы в школах и группа в колледже. Всего в данный момент на карантине находятся более 400 дошкольников и учащихся школ и ссуза", - сказали в Роспотребнадзоре.

По данным окружного оперативного штаба, с начала пандемии коронавирусом на Чукотке заразился 3 101 житель, из них выздоровели 2 897 человек, 40 - умерли. Полностью в округе привились от коронавируса более 27 тыс. человек.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
Всемирная метеоорганизация зафиксировала рекорды продолжительности и протяженности молнии
Самой протяженной признали молнию, охватившую по горизонтали расстояние 768 км плюс-минус 8 км
Читать полностью