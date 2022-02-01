Минздрав России продлил срок годности вакцины "Эпиваккорона"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ продлил срок годности вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" до 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки. Об этом ТАСС сообщили во вторник в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"В настоящее время по результатам изучения стабильности вакцины "Эпиваккорона", 10 декабря 2021 года Минздравом РФ утверждены изменения в инструкции по применению вакцины, и срок годности составляет для вакцины "Эпиваккорона", изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора - 10 месяцев, для промплощадок "Вектор-Биальгам" и "Герофарм" - 9 месяцев", - говорится в сообщении.

В "Векторе" также отметили, что по мере получения новых данных, сроки годности могут быть еще увеличены.

"Работа по изучению стабильности вакцины "Эпиваккорона" продолжается, и по мере получения новых данных, сроки годности будут пересматриваться в сторону увеличения. К примеру, срок годности вакцины для профилактики кори составляет 2 года, оспенной вакцины - 2 года, гриппозных вакцин - 1 год", - рассказал разработчик.

Также в "Векторе" разъяснили, что продление сроков годности на разное время связано с тем, что включение производственных площадок происходило в разное время. "В связи с этим и сроки годности, которые в обязательном порядке подтверждаются данными по изучению стабильности серий, произведенных на конкретной производственной площадке, отличаются", - добавили в центре.

Срок годности вакцины "Спутник V"

Кроме того, сроки годности также продлили для вакцины "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи. Так, 30 декабря 2021 года Минздрав утвердил новую версию инструкции, которой продлеваются сроки годности препарата, производящегося на трех площадках.

Согласно документу, срок годности вакцины в замороженном виде производственных площадок "Генериум" и "Биокад" продлевается с шести до девяти месяцев. Срок годности замороженной формы "Спутника V", производства компании "Фармстандарт-Уфавита", также увеличивается с шести до девяти месяцев, а жидкой - с двух до шести месяцев.