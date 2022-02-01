Всемирная метеоорганизация зафиксировала рекорды продолжительности и протяженности молнии

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зарегистрировала два новых мировых рекорда - максимальной протяженности и максимальной продолжительности вспышки молнии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ВМО, являющейся специализированным учреждением ООН.

Комитет ВМО по экстремальным погодным и климатическим явлениям "при помощи новейших спутниковых технологий признал самой протяженной молнию, охватившую по горизонтали расстояние 768 км плюс-минус 8 км над южными районами США 29 апреля 2020 года", отметили в организации. Это почти на 60 км превышает прежний рекорд - молнию в Бразилии 31 октября 2018 года. Что касается продолжительности вспышки, то мировой рекорд, как подчеркнули в ВМО, теперь принадлежит молнии, наблюдавшейся 18 июня 2020 года над Уругваем и северными районами Аргентины: вспышка длилась 17,102 секунды плюс-минус 0,002 секунды. До сих пор рекордным считался показатель в 16,73 секунды, который был зарегистрирован в Аргентине во время грозы 4 марта 2019 года.

В связи с регистрацией ВМО двух новых рекордов генеральный секретарь организации Петтери Таалас отметил, что "молнии являются большой опасностью и уносят ежегодно много жизней". Изучение этого природного явления "отражает большую обеспокоенность общественности", учитывая, что грозовые облака "могут перемещаться на большие расстояния", подчеркнул он. В ВМО напомнили, что в 1975 году в Зимбабве в результате прямого удара молнии в хижину погиб 21 находившийся там человек. В качестве самой тяжелой по косвенным последствиям удара молнии в архиве ВМО зарегистрирована трагедия 1994 года в египетском населенном пункте Дронка, когда в результате возгорания нефтехранилища погибли 469 человек.

В архиве данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях хранятся, в частности, сведения о самых высоких и самых низких в мире температурах, количестве осадков, самом длительном засушливом периоде, максимальном порыве ветра и смертельных случаях, связанных с погодными условиями.