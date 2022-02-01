У побережья Приморья обнаружили 91 затонувший объект

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Специалисты выявили у побережья Приморья более 90 затонувших объектов, треть из которых необходимо поднять в первую очередь в ближайшие три года, сообщили ТАСС во вторник в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в 2022 году на Дальнем Востоке планируется поднять со дна для их последующей утилизации почти 70 затонувших кораблей, на эти цели выделено 4 млрд рублей. Всего к 2024 году, по ее словам, планируется утилизировать 213 судов, они перестанут мешать судоходству, рыболовству и наносить вред окружающей среде.

"Капитанами морских портов ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" проведены работы по уточнению затонувших объектов в морских портах и прилегающих к ним акваториях в границах края, составлен перечень из 91 объекта затонувшего имущества, расположенного у побережья региона, из которых 27 затонувших судов определены первоочередными для подъема в 2022-2024 годах", - сообщили в краевом Минтрансе.

Там уточнили, что сейчас под руководством Министерства природных ресурсов и экологии РФ реализуется федеральный проект "Генеральная уборка", одними из целей которого являются ликвидация бесхозяйных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъем и утилизация затонувшего имущества в морской акватории по результатам оценки причиненного вреда окружающей среде. Для реализации этого проекта предусмотрено финансирование из федерального бюджета, средства будут направляться в бюджеты регионов для компенсации затрат на удаление затонувшего имущества.

"Сегодня ведется разработка регионального экологического проекта "Генеральная уборка". Со стороны Приморского края ответственным за реализацию регионального проекта органом исполнительной власти является министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. Начало работ запланировано на этот год путем заключения государственного контракта со специализированной организацией в целях проведения водолазных обследований, разработки необходимой документации, и осуществления работ по подъему", - добавили в краевом Минтрансе.