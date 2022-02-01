Власти края заявили, что проект межвузовского кампуса не затронет облик хабаровских вузов

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Планируемое создание межвузовского кампуса в Хабаровске не повлияет на исторический облик зданий двух крупных высших учебных заведений города. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

В соцсетях и местных СМИ появились публикации о том, что проект нарушит исторический облик города, в частности, речь шла о здании Педагогического института.

"Архитекторы предлагают существующие здания пединститута интегрировать в новые пространства, сохранив при этом исторический облик вуза. Однозначно перед началом строительства состоится общественное обсуждение облика будущего кампуса", - приводятся в сообщении слова министра образования и науки Хабаровского края Виктории Хлебниковой.

Проект межвузовского кампуса затронет два независимых участка. Первый, как сообщало региональное правительство, расположится в центре города на месте Педагогического института ТОГУ (Тихоокеанского государственного университета). Второй - в Северном микрорайоне на объединенной территории ТОГУ и Хабаровского государственного университета экономики и права (ХГУЭП). При этом общая площадь застройки составит 213 тыс. кв. м, сейчас оба вуза занимают 13 тыс. кв. м.

Отмечается, что проект предполагается реализовать в два этапа. Первым этапом обозначена застройка свободного участка, расположенного на улице Тихоокеанской, за зданиями ТОГУ и ХГУЭП. Там планируется разместить общежития, учебные корпуса, спортивную и социально-культурную инфраструктуру. Работа в центральной части города, рядом с Педагогическим институтом ТОГУ, планируется после завершения работ на участке в районе улицы Тихоокеанской. Предполагается реконструкция имеющихся капитальных строений с учетом всех существующих требований по сохранению культурно-исторического наследия. Сейчас идет работа экспертов с предварительным эскизным проектом.

Уточняется, что все варианты планировочных решений призваны определить общий объем строительства для включения в заявку. Проектные работы, широкое обсуждение архитектурных решений как по первой очереди строительства, так и по второй будут организованы после подтверждения федерального финансирования и заключения контракта с проектным бюро.

На территориях кампуса будут построены современные комфортные учебные корпуса, общежития, физкультурные, спортивные комплексы, организованы многоцелевые общественные пространства. Там также будет предусмотрена деловая зона для офисов, общепита, гостиницы. Этот масштабный проект планируется реализовать к 2026 году.