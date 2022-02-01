В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за бездомных собак

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о введении в крае режима повышенной готовности в связи с активностью бездомных собак и случаями нападения на людей. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с повышением активности животных без владельцев, случаями нападения бездомных собак на людей, в целях предупреждения распространения заразных болезней, общих для человека и животных, учитывая сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья граждан, постановляю: ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в пределах территориальных границ Приморского края", - говорится в документе.

22 января в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Губернатор Александр Осипов заявил, что в законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц.

Рабочая группа депутатов в Законодательном собрании Приморского края сформировала конкретные поправки в законопроект о безнадзорных животных, которые планируется принять на ближайшем заседании краевого парламента, среди предложенных мер - обязательное чипирование, увеличение финансирования на стерилизацию и допуск к ней частных фирм, а также разрешение ветврачам принимать решение об усыплении агрессивных особей.