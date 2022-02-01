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Пандемия COVID-19

Министр ВМС США сообщил, что заразился коронавирусом

Карлос дель Торо привит двумя компонентами вакцины от коронавируса, а также бустерной дозой

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министр ВМС США Карлос дель Торо получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник на сайте ВМС.

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"Этим утром я сдал положительный результат теста на COVID-19. Я вернулся из официальной поездки в прошлую пятницу днем, а мои самые последние отрицательные результаты тестов были предварительно получены до моей поездки 21 [января] и утром 28 [января]", - говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, министр привит двумя компонентами вакцины от коронавируса, а также бустерной дозой.

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