В Приморье количество обращений в поликлиники людей с симптомами ОРВИ выросло на 50%

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Количество обращений в медучреждения Приморского края пациентов с симптомами ОРВИ с конца прошлой рабочей недели выросло на 50% - со 120 до 180 в день. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Зафиксирован суточный максимум случаев заражения коронавирусом в регионе - 501 человек. Число обращений в амбулаторно-поликлиническое звено растет с конца прошлой недели: было около 120 обращений в день с симптомами ОРВИ, сейчас - 180-190. Пациентов просим звонить для консультаций и вызова врача на дом не в сами медучреждения, а на горячую линию - "122", - сообщили в пресс-службе.

Видимый рост количества обращений за медицинской помощью медики фиксируют с 27 января, в понедельник число звонков достигло пиковых значений. Чаще в поликлиники обращаются жители крупных городов Приморья: Владивостока, Уссурийска, Находки. С симптомами ОРВИ обращаются и взрослые, и дети.

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в регионе занят на 75%.

С начала пандемии в регионе выявлено 112 797 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 96 896 пациентов, умерли 1 710 человек. Вакцинировались 969 435 граждан.