В Красноярском крае сотовой связью и интернетом обеспечат два арктических поселка

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Жителей арктических поселков Хета и Эконда, одних из самых отдаленных населенных пунктов Красноярского края, в 2022 году обеспечат сотовой связью и интернетом. Об этом ТАСС сообщили в министерстве цифрового развития Красноярского края.

"В этом году два поселка арктической зоны будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом", - сказали в министерстве, уточнив, что речь идет о поселках Хета и Эконда.

По словам собеседника агентства, муниципалитеты сейчас будут объявлять конкурс для выбора подрядчиков, которые построят в населенных пунктах базовые станции связи. Проект реализуется по краевой программе "Развитие информационного общества".

Хета расположен на востоке Таймыра, этот поселок один из самых северных населенных пунктов России. Там проживают более 350 человек, большинство из которых занимается традиционными видами хозяйства коренных малочисленных народов севера - рыболовством и охотой. Эконда - поселок в Эвенкии, где живут около 300 человек.