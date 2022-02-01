В десятку лидеров национального рейтинга КНР по качеству воздуха попали три города Хайнаня

В рейтинг вошли 336 населенных пунктов. Он был подготовлен специалистами Шанхайского исследовательского института пространственного планирования и дизайна и Исследовательским центром территориального планирования при Фуданьском университете. В рейтинге учитывался уровень загрязнения воздуха на протяжении первых трех кварталов 2021 года.

Кроме Даньчжоу в десятку лучших попали еще два города провинции Хайнань - Санья занял третье место, а Хайкоу (административный центр провинции) - пятую строчку. В Даньчжоу индекс качества воздуха с января по сентябрь на протяжении более 90% времени находился на уровне ниже 100 баллов и характеризовался как "отличный".

Хайкоу также возглавил рейтинг среди 36 крупнейших городов КНР. За первые девять месяцев прошлого года только один день уровень качества воздуха опустился там до отметки "легкое загрязнение".

В феврале 2021 года Министерство охраны окружающей среды КНР установило целевой показатель концентрации мелких твердых частиц PM 2,5 в воздухе на уровне 34,5 микрограмма на куб. м. В 2020 году целевой показатель концентрации PM 2,5 составлял 35 микрограммов на куб. м. При этом максимально допустимая норма Всемирной организации здравоохранения составляет 25 микрограммов на куб. м.