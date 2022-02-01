Токио хочет внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО объект, вызывающий протесты Сеула

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии проигнорировало во вторник резкие возражения Республики Корея и официально предложило внести золотые и серебряные рудники на острове Садо в список объектов Всемирного культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Решение об этом было утверждено на заседании японского кабинета министров.

Сеул требовал от Токио отказаться от такого плана, поскольку в шахтах Садо в первой половине прошлого века использовался принудительный труд корейских рабочих. В прошлом году японские власти ради сохранения хороших отношений с соседом выражали намерение отложить попытки внести объект в список ЮНЕСКО, однако консервативное крыло правящей Либерально-демократической партии Японии высказалось против. В результате позиция Токио была изменена, а глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил в парламенте, что возражения Сеула не будут приниматься во внимание.

Золото и серебро на острове Садо добывалось с раннего Средневековья, а в XVII веке объем производства этих металлов вышел там на лидирующие позиции в мире. В первой половине прошлого века работы в шахтах вновь активизировались с использованием современной техники, туда были завезены около 1 200 рабочих с Корейского полуострова, который с 1910 по 1945 год находился под японским колониальным господством. Эксплуатация рудников Садо была полностью прекращена в конце 1980-х годов, сейчас они превращены в популярный туристический объект, где под землей воссозданы условия добычи драгоценных металлов в феодальные времена.

Токио и Сеул уже неоднократно конфликтовали по вопросу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году, например, Сеул выразил недовольство в связи с отсутствием упоминаний о подневольном труде корейских рабочих в представленных Токио в ЮНЕСКО материалах об объектах индустриальной истории страны.