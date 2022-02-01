Опрос показал, сколько россиян не знают о деятельности профсоюзов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Каждый второй житель России, участвующий в опросе, заявил, что ничего не знает о деятельности профсоюзов, при этом большинство убеждены, что профсоюзы необходимы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из всех округов страны.

"Каждый второй россиянин (49%) ничего не знает о деятельности профсоюзов в России. Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, а россияне до 34 лет - реже старшего поколения", - говорится в результатах исследования.

При этом безусловно положительные оценки работе профсоюзных организаций дают лишь 6% опрошенных, еще 17% - скорее положительные. Критически настроены 28%: скорее отрицательно труд профсоюзов оценивают 16% респондентов, полностью отрицательно - 12%.

"Однако, несмотря на критику, 62% россиян убеждены, что современному российскому обществу профсоюзы нужны, это на 4 п.п. больше, чем 2 года назад. По мнению опрошенных, работники нередко нуждаются в защите своих интересов, причем пандемия только обнажила имеющиеся трудности. Такой позиции чаще придерживаются респонденты старше 45 лет (67%). В том, что в профсоюзах нет необходимости, уверены 12%", - отмечается в исследовании.

По данным Superjob, сегодня членами профсоюзов в России являются 5% экономически активных россиян, еще 39% были ими раньше, а 56% никогда не состояли в профсоюзной организации. В 2019 году в профсоюзах состояли 9% россиян.