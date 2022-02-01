В Приамурье на маршрутах школьных автобусов обустроят 270 остановочных павильонов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. В Амурской области до 2023 года 110 автобусных остановок будут оборудованы павильонами, еще 160 - капитально отремонтированы. Это места остановок автобусов, которые обслуживают школьные маршруты, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

"Проблема благоустройства остановочных пунктов стоит у нас на повестке каждый сезон, выполняя дорожные работы, сразу включаем модернизацию остановок, приоритетность - школьные маршруты. Приводить в соответствие будем поэтапно, в планах в двухлетний финансовый период обустроить 270 остановок, на эти цели в 2022 году в областном бюджете предусмотрено 152,4 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта области Александра Зеленина.

Оформление новых остановочных павильонов во всех районах будет единообразным и в школьной тематике. Проект оформления разрабатывается. При установке павильонов будет произведено благоустройство прилегающей территории, установлено освещение.

В Амурской области утверждено 282 школьных маршрута, по пути следования автобуса школьники высаживаются на 613 остановках.