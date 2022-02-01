Глава Российского союза строителей Владимир Яковлев заразился коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Российского союза строителей (РСС) Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщил на расширенном заседании союза в Новосибирске вице-президент организации Анвар Шамузафаров.

"Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали. Понятно, что если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие", - сказал он.

Владимир Яковлев в апреле 2009 года избран президентом Российского союза строителей. В 2004-2007 годах Яковлев был министром регионального развития РФ. С 1996-го по 2003 год работал на должности губернатора Санкт-Петербурга.