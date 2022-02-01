Исаев заявил, что Трудовой кодекс России и спустя 20 лет существования остается актуальным

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Трудовой кодекс, принятый 20 лет назад, сегодня продолжает быть актуальным и идеологически верным документом, а вносимые в него тематические поправки направлены на его развитие и не противоречат основным принципам кодекса. Такое мнение высказал ТАСС во вторник замглавы фракции "Единая Россия" в Государственной думе, один из авторов ТК Андрей Исаев.

"Трудовой кодекс был принят 20 лет назад - это не такой большой исторический срок. Его принятие сопровождалось чрезвычайно большими волнениями в обществе вокруг него, потому что это был принципиальный переход от КЗОТ (Кодекса законов о труде РФ), который был ориентирован на экономику государственного социализма, к Трудовому кодексу, который был ориентирован на социальную рыночную экономику. С этого времени ТК постоянно обновлялся, более 150 раз были внесены в него соответствующие поправки и предложения, но они не противоречили концепции ТК, а ее развивали", - отметил Исаев.

Так, напомнил он, недавно в кодексе была существенно расширена глава по дистанционной работе, до этого в документе появились о работе профессиональных спортсменов и тренеров, раздел, касающийся граждан, работающих у индивидуальных предпринимателей и на малых предприятиях. "Закреплен запрет заемного труда, закреплен ряд норм, расширяющих социальное партнерство - например, право представителей работников участвовать с правом совещательного голоса в работе коллегиальных органов управления организациями. Или положения о том, что все социально-трудовые законопроекты и решения рассматриваются только после предварительного рассмотрения их Трехсторонней комиссией с участием профсоюзов, работодателей и правительства", - подчеркнул Исаев. Кроме того, в действующем Трудовом кодексе также появились нормы об электронном документообороте и электронных трудовых книжках.

"Основные принципы, заложенные сегодня в Трудовом кодексе, абсолютно работают, они обеспечивают социальный мир. Идеологически кодекс нисколько не устарел и выдержан абсолютно правильно: во-первых, это смещение в сторону работника. Как правила дорожного движения защищают пешехода больше, чем автомобилиста, потому что он слабая сторона, так ТК должен больше защищать работника, потому что он слабая сторона в этих отношениях, но при этом учитывать интересы работодателя", - отметил Исаев.

По его словам, второй важнейший принцип, заложенный в кодекс, это социальное партнерство как основной инструмент решения возникающих проблем и противоречий, "учет мнения сторон социального партнерства, выработка решений путем поиска компромисса между представителями работников и работодателей". "Трудовой кодекс абсолютно актуален, выстроен правильно. Но как любой закон, связанный с жизнью, он будет постоянно обновляться, ему необходимы тематические изменения, которые его развивают, а не опровергают то, что там написано", - подчеркнул Исаев.

Изменения трудового законодательства

Как напомнил Исаев, сегодня при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов действует рабочая группа, которая занимается подготовкой новых изменений трудового законодательства. "Мы уже готовим поправки, которые будут направлены на повышение статуса института социального партнерства, обеспечение роста заработной платы, обеспечение профсоюзного контроля. Эти поправки будут подготовлены в ближайшее время", - отметил Исаев.

Кроме того, подчеркнул он, возможно, что "по ходу работы над законодательством некоторые нормы, которые сейчас предполагаются в законе о занятости инкорпорировать, будут прописаны и в Трудовом кодексе". "Например, вопрос по самозанятым или вопрос платформенной занятости, которые сегодня не урегулированы", - заключил Исаев.