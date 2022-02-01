Почти трети опрошенных россиян приходилось увольняться из-за конфликтов с коллегами

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Почти треть жителей России, принявших участие в опросе, довольны атмосферой в своем рабочем коллективе, при этом столько же опрошенных увольнялись из-за конфликта с коллегами. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в январе 2022 года с участием более 7 тыс. респондентов.

"29% опрошенных жителей России рассказали, что полностью довольны атмосферой в коллективе и общением с коллегами. <…> 2% опрошенных рассказали, что их уволили из компании по причине конфликтов с коллективом, 27% участников исследования указали, что сами приняли решение об увольнении из-за плохих отношений с коллегами. 71% опрошенных с такими случаями не сталкивались", - говорится в результатах опроса.

При этом 46% респондентов отметили, что в целом их в общении на работе все устраивает, но не всегда. Каждый пятый участник исследования иногда сталкивается с конфликтными ситуациями в рабочих вопросах, а 5% респондентов отметили, что совсем недовольны отношениями в рабочем коллективе.

Больше всего недовольства у респондентов вызывают сплетни на работе, это отметили 58% опрошенных. 41% участников исследования пожаловались на то, что сталкивались с доносами начальству со стороны коллег, а 35% сталкивались с конфликтными ситуациями из-за низкой работоспособности товарищей по работе.

Кроме того, 30% респондентов недовольны коллегами из-за низкой квалификации других сотрудников. Еще 19% опрошенных отмечают высокую конкуренцию с коллегами, а 11% участников исследования недовольны агрессией со стороны товарищей. В варианте "Другое" 10% респондентов чаще всего указывали, что негатив у них вызывают личные качества конкретных сотрудников компании.