В Бурятии восстановили теплоснабжение в селе Ильинка после аварии на теплотрассе

УЛАН-УДЭ, 1 февраля. /ТАСС/. Работы по восстановлению теплоснабжения завершены в селе Ильинка в Бурятии, во всех шести домах, которые пострадали из-за аварии, появилось отопление. Об этом сообщили журналистам во вторник в правительстве республики.

29 января в Ильинке был обнаружен прорыв на трубопроводе, пришлось приостановить работу котельной. Без тепла остались жители 44 квартир, в которых проживает 51 человек, из них восемь детей. Теплоснабжение социально значимых объектов не было нарушено. На территории муниципального образования был введен режим чрезвычайной ситуации.

"В селе Ильинка Прибайкальского района завершены работы по восстановлению подачи теплоснабжения. Для того, чтобы вернуть тепло в дома местных жителей, был проложен временный трубопровод. Также были проведены работы по отогреву тепловых сетей и восстановлению линии трубопровода. Благодаря этим мерам во всех шести домах, которые пострадали из-за аварии, уже восстановлена подача теплоснабжения", - сообщили в правительстве.

После завершения отопительного сезона планируется провести ремонтные работы основной теплосети.

На время ремонтных работ жителям домов, оставшихся без тепла, выделили обогревательные приборы. На базе местной школы был открыт пункт временного размещения. В дни проведения ремонтных работ температура воздуха в Прибайкальском районе опускалась до минус 30 градусов.

Село Ильинка расположено в 55 км от Улан-Удэ, вблизи федеральной автодороги "Байкал". В населенном пункте живут около 4 тыс. человек.