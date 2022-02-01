В Свердловской области на 35% выросло число тьюторов для сопровождения детей с ОВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Число тьюторов для сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в школах Свердловской области увеличилось на 35% - до 189 за 2021 год. Такие ставки открываются по заявкам от образовательных учреждений, сообщил ТАСС во вторник заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Президент России Владимир Путин ранее дал поручение обеспечить на системной основе вовлечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в олимпиады, иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия.

"Эта работа двигается, ставки [тьюторов для детей с ОВЗ] появляются по заявкам самих учреждений. Всего сейчас тьюторов 189 в школах, за последний год прибавилось более 50", - сказал Креков.

Ранее в 2021 году первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева сообщала, что власти региона планируют ввести ставки ассистентов и тьюторов в школах для сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ассистенты помогут детям перемещаться по школе, а тьюторы - освоить учебный материал.