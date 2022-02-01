В Москве начался прием заявок на участие в проекте "Уличный артист в парках"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в проекте "Уличный артист в парках" начался в Москве. Отбор будет проходить в несколько этапов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В городском проекте "Уличный артист" открывается новое направление "Уличный артист в парках". Теперь музыканты, актеры, мимы, художники и танцоры смогут выступать на открытых площадках в 16 зонах отдыха. Заявки на участие в проекте принимаются до 14 февраля включительно", - говорится в сообщении.

Отбор артистов будет проходить в несколько этапов. На первом этапе, который продлится с 1 по 14 февраля, участникам необходимо на официальном сайте Московского продюсерского центра заполнить анкету и приложить к ней ссылки на две видеозаписи своих выступлений. На втором этапе команда проекта отберет около 200 сольных артистов и творческих коллективов, которые выступят перед конкурсным жюри вживую. На прослушиваниях экспертное жюри, в состав которого войдут представители всех 16 парков - участников проекта, отберет необходимое количество артистов для выступлений в парках. Те, кто пройдет отбор, получат аккредитацию и смогут бронировать выделенные им площадки для выступлений с 1 мая до конца летнего сезона на странице проекта.

"Уличный артист в парках" - пилотное направление, но его потенциал мы видим уже сейчас. Для артистов это возможность значительно расширить свою аудиторию и повысить интерес к своему творчеству, для посетителей парков - отлично провести время и получить новый культурный опыт, для самих парков - разнообразить свою программу на сезон и привлечь новых гостей. Подать заявки могут артисты и творческие коллективы, независимо от их опыта выступлений на улицах, самое главное - уровень мастерства", - приводятся в сообщении слова директора Моспродюсера Андрея Петрова.

Проект "Уличный артист" существует с ноября 2016 года, тогда он назывался "Уличный музыкант". Принимать участие в нем могли только музыканты, для которых были доступны 11 городских площадок. В 2018 году проект переименовали; появилась еще 31 площадка, а возможность легально выступать на них получили представители всех направлений искусства благодаря открытой системе онлайн-бронирования.