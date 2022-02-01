Нехватка кадров полиции в Приморье составляет 17%

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Недокомплект личного состава Управления МВД по Приморскому краю составляет около 2 тыс. человек, или 17%, сообщил журналистам во вторник начальник управления Олег Стефанков. По его словам, это один из самых плохих показателей в стране.

"По некомплекту личного состава у меня в Приморье самый большой, наверное, некомплект среди всех субъектов Российской Федерации. <...> Нам не хватает почти 2 тыс. человек, это 17% от необходимого", - заявил Стефанков, отметив сравнительно более плохие условия по части зарплаты и социального обеспечения, включая жилье.

Он добавил, что руководство УМВД по Приморью для решения проблемы обеспечения сотрудников жильем ведет работу с правительством края, руководством МВД и Минстроя России. В частности, от властей Приморья уже получили гарантии выделения в 2022 году части строящегося жилья, которую управление сможет использовать как служебное для своих сотрудников.

Что касается подготовки студентов для работы в полиции, все последние годы в Приморье готовили ежегодно только 25 таких выпускников в филиале Дальневосточного юридического института. Достигнута договоренность об увеличении ежегодного профильного набора до 50 человек, а также о целевом наборе в вузах соседнего Хабаровского края. Кроме того, заявку от УМВД по Приморью на выделение еще 30 профильных выпускников в 2022 году направили в другие российские учебные заведения в системе МВД.