Умер бывший губернатор Токио

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший губернатор Токио Синтаро Исихара умер в возрасте 89 лет. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

О причинах смерти бывшего столичного градоначальника на данный момент не сообщается.

Исихира четыре срока занимал пост губернатора Токио и ушел в отставку в 2012 году. Именно его активность в ситуации с островами Сенкаку (Дяоюйдао), по мнению многих местных наблюдателей, привела к эскалации конфликта между Японией и КНР. Исихара вел переговоры с частными владельцами островов об их покупке задолго до того, как центральное правительство приняло решение о национализации этих спорных земель. Японские аналитики считают, что если бы Исихара так упорно не продвигал линию покупки токийскими властями островов Сенкаку, правительство Японии не пошло на национализацию этих земель, которая и привела к обострению отношений с Китаем.