{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Названы главные симптомы нового подвида омикрон-штамма BA.2

Ученые перечислили среди симптомов высокую температуру, непрерывный кашель, потерю либо изменение обоняния и вкусовых рецепторов
© REUTERS/Violeta Santos Moura

ТАСС, 1 февраля. Британские ученые назвали высокую температуру, непрерывный кашель, потерю либо изменение обоняния и вкусовых рецепторов основными симптомами нового подвида штамма "омикрон" коронавируса BA.2. Об этом сообщила в понедельник газета Daily Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения (NHS) страны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

При обнаружении перечисленных симптомов рекомендуется обратиться к врачу, сдать тест на коронавирус. Если результат теста положительный, то необходимо уйти на пятидневную самоизоляцию, отмечает газета.

21 января медицинские власти Великобритании выявили в стране новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2, который, по предварительным анализам, распространяется с еще более высокой скоростью.

Тогда сообщалось, что в стране зафиксировали 426 случаев инфицирования новым штаммом, из них 146 приходятся на Лондон, еще 97 случаев - на регион Юго-Восточная Англия. Отмечалось, что впервые заражение разновидностью BA.2 произошло в Великобритании 6 декабря 2021 года. На этом фоне штамму был присвоен статус "изучаемый вариант". Если рост заболеваемости продолжится, то BA.2 рискует быть классифицирован как "вызывающий беспокойство вариант", к этой категории в королевстве относятся штаммы "омикрон", "дельта", "альфа", "гамма" и "бета".

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Около 1,7 тыс. объектов в Москве проверит в феврале Госинспекция на соблюдение ограничений
Особое внимание уделят офисам, социальным и культурным объектам, медицинским, образовательным и спортивным организациям, салонам красоты и общественным местам
Читать полностью