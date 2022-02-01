Врачи из регионов получат доступ к московскому медсервису для исследования маммограмм

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новая функция появилась у московского сервиса автоматического анализа рентгенологических исследований Hub Telemed - возможность проводить оценку результатов маммографии. Доступ к новой функции получили также и врачи из других регионов России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Платформа Hub уже год предоставляет доступ врачам из любых субъектов Российской Федерации к технологиям искусственного интеллекта, которые успешно применяются в учреждениях столицы.

"Мы видим интерес, который проявляют к возможностям сервиса специалисты из других регионов - им воспользовались уже несколько сотен врачей со всей России. Hub Telemed используется медиками при обработке результатов компьютерной томографии легких пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию либо при оценке динамики уже подтвержденного заболевания. Доступ к платформе предоставляется только медицинским работникам - как специалистам лучевой диагностики, так и представителям клинических специализаций (терапевтам, пульмонологам)", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что проект постоянно совершенствуется и расширяется. "Теперь на платформе есть возможность обрабатывать и результаты маммографии. Это очень важный шаг, поскольку он позволит повысить качество диагностики и ускорить получение результатов в сложных случаях, в том числе и при выявлении ранних признаков рака груди. Важно, что с помощью сервиса российские врачи также могут проконсультироваться с лучшими московскими экспертами в сложных случаях", - сказала Ракова.

Сервис Hub Telemed разработан центром диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения. Чтобы подключиться к нему, врачу нужно направить заявку через форму на сайте проекта. В заявке нужно указать адрес электронной почты, номер СНИЛС, название медицинской организации и должность. После верификации подтверждение поступит на электронный адрес.