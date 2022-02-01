В московский центр "Говори руками" за полтора года поступило более 6,5 тыс. запросов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. запросов поступило в неголосовой центр помощи "Говори руками" в Москве за полтора года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Сервис создан по инициативе столичного департамента труда и социальной защиты населения в целях помощи москвичам с различными нарушениями слуха. За полтора года работы операторы центра, в число которых вошли сотрудники московских социальных центров, в том числе носители русского жестового языка, приняли более 6,5 тыс. запросов", - говорится в сообщении.

Основными темами обращений стали помощь в сурдопереводе, оказание содействия в вызове врача на дом или записи к специалисту, поддержка в трудоустройстве, предоставление контактной информации о различных социальных учреждениях, также о самом неголосовом центре помощи "Говори руками", а именно кто и по каким вопросам может обращаться, график его работы и прочее.

"Количество обращений в неголосовой центр помощи "Говори руками" постоянно увеличивается. Некоторые слабослышащие граждане отправляют запросы на постоянной основе и рекомендуют данный сервис своим знакомым, так как поддержка, которая предоставляется, значительно облегчает жизнь людей с нарушениями слуха. В начале работы центра самый популярный запрос от горожан был по предоставлению контактной информации и полезных адресов социальных и медицинских учреждений. В настоящее время большинство обращений связаны с просьбами осуществить сурдоперевод в триалогах между заявителем и представителями исполнительной власти Москвы, медицинских, социальных и коммерческих учреждений", - приводятся в сообщении слова руководителя ГБУ "Московские социальные центры" Елены Громовой.

Для того чтобы оставить заявку в неголосовом центре помощи "Говори руками", москвичи, имеющие нарушения слуха, могут направить сообщение в удобной им форме (текстовой или видео) по sms или в один из представленных мессенджеров: WhatsApp, Viber, Тelegram, Skype "GovoriRukami" по номеру: +7 (926) 870-44-44. Также можно отправить письменное сообщение либо записать видео на русском жестовом языке и выслать его на электронную почту: GovoriRukami@mos.ru.