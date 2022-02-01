Около 1,7 тыс. объектов в Москве проверит в феврале Госинспекция на соблюдение ограничений

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Специалисты Госинспекции по недвижимости проверят в феврале около 1,7 тыс. объектов на соблюдение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, из-за обострения эпидобстановки контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19 остается одним из приоритетных направлений работы Госинспекции. В феврале планируется проверка около 1,7 тыс. объектов. В зону особого внимания войдут культурные и социальные объекты, офисы, медицинские, спортивные и образовательные организации, салоны красоты и общественные места. Нарушителей привлекут к ответственности, а их деятельность могут приостановить.

В 2021 году ведомство провело свыше 44 тыс. проверок. Тогда было зафиксировано незначительное количество нарушений - 1,4%. Большинство предприятий и организаций столицы соблюдали установленные требования. В основном нарушения были связаны с несоблюдением масочно-перчаточного режима и отсутствием дистанционной разметки. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность для юридических лиц в размере до 300 тыс. рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 дней.