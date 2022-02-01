В Японии растет число тяжелых случаев "омикрона" среди пожилых людей

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. В Японии число заразившихся коронавирусом пациентов в тяжелом состоянии, включая людей пожилого роста, последовательно растет с начала года, когда в стране начал стремительно распространяться омикрон-штамм, вызвавший новую волну заражения. Об этом свидетельствуют официальные статистические данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Так, согласно данным японского Минздрава, 1 января по всей стране с населением почти 126 млн человек был всего 51 пациент в тяжелом состоянии. К 31 января этот показатель достиг 783, при этом на людей в возрасте старше 60 лет приходится порядка 110 пациентов в тяжелом состоянии. Число "тяжелых" возрастных пациентов последовательно растет с начала января, свидетельствуют данные статистики, однако, учитывая размеры населения Японии, остается на сравнительно низком уровне. Местные специалисты связывают рост числа заражений и случаев тяжелого течения болезни среди пожилых людей с тем, что вакциная была ими пройдена достаточно давно - вакцинация людей пожилого возраста в приоритетном порядке началась в Японии в апреле прошлого года. К настоящему моменту двумя компонентами были привиты 33 из 36 млн жителей страны этой возрастной группы.

В то же время вакцинация третьим (бустерным) компонентом людей старше 60 лет началась в прошлом месяце и охватила только порядка 4 млн человек, большую часть которых составляют медицинские работники.

В Японии последние недели почти на ежедневной основе обновляются рекорды суточного прироста новых случаев заражения, однако число "тяжелых" больных и смертельных исходов остается сравнительно низким - местные специалисты и власти напрямую связывают это с высоким уровнем вакцинации населения. Всего к настоящему времени в Японии коронавирус выявили у 2,7 млн человек, умерли порядка 18 тыс. человек.