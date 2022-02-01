В Приамурье для тушения лесных пожаров штат десантников увеличили на 52 человека

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Штат десантников-пожарных Амурской авиабазы в 2022 году увеличили на 52 человека. Всего на тушение пожаров в регионе привлекут более 800 человек, сообщила во вторник пресс-служба Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области.

"В этом году на 52 человека увеличен штат десантников-пожарных Амурской авиабазы. Дополнительные группы сотрудников набираются в Архаринском, Магдагачинском, Зейском авиаотделениях, а в Благовещенске создается дополнительное подразделение Свободненского авиаотделения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего противостоять огню в лесах будут 168 десантников и парашютистов, восемь летчиков-наблюдателей, 348 работников лесхозов, 55 групп оперативного реагирования в количестве 289 человек, созданных в подразделениях федеральной и областной противопожарной службы и на базе областного поисково-спасательного отряда.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2021 году сумма ущерба лесному фонду от природных пожаров по сравнению с 2020 годом снизилась почти вдвое - с 34 млн рублей до 18 млн рублей. По оценке Минлесхоза, улучшения показателей удалось достичь благодаря запрету на любые виды отжигов в весеннее время, поэтапное введение особого противопожарного режима на территориях муниципальных образований, а также за счет технического оборудования - комплекса "Лесохранитель" и систем дистанционного мониторинга пожаров, мобильного приложения "Термические точки".