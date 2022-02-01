МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив его вклад в развитие всесторонних белорусско-российских связей. Об этом во вторник сообщила президентская пресс-служба.

"За годы неустанных трудов вы обрели высочайший авторитет пастыря, мудрого церковного деятеля и талантливого богослова, показали себя убежденным приверженцем и защитником традиционных православных ценностей", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер выразил признательность главе РПЦ за большой вклад в развитие всесторонних связей между двумя странами, их народами, а также за укрепление гражданского мира, углубление гуманитарных контактов.

Русская православная церковь во вторник, 1 февраля, отмечает 13-ю годовщину интронизации - возведения на престол патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Бывший тогда митрополитом Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола на экстренном заседании Священного синода Русской православной церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал его 16-м патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась интронизация.