В Крыму впервые за два месяца выявили более 600 случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвердился у 639 человек, сообщается во вторник на сайте регионального Минздрава. Ранее на этом же уровне показатель был 26 ноября 2021 года, когда зарегистрировали 618 заразившихся.

Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом в Крыму зафиксировали 20 ноября 2021 года - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января выявили 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, накануне зафиксировали 595 случаев.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 февраля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 639 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 133 781 положительный на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 85 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 51 818 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 493 человека, за все время пандемии - 123 921.

С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, однако с 28 января вернули льготы на проезд в общественном транспорте для непривитых пассажиров пожилого возраста. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручили перевести на удаленку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения отдельных организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников определенных сфер деятельности, в том числе туризма.