Верховный суд заявил, что "Мемориал" ликвидировали за отсутствие публичности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) в связи с отсутствием публичности, введением в заблуждение граждан и другими нарушениями закона о некоммерческих организациях. Это следует из мотивировочной части решения, опубликованной на сайте суда.

"Скрывая информацию о выполнении функций иностранного агента, организация не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, нарушает права граждан на достоверную информацию о ее деятельности, тем самым допускает грубые нарушения законодательства Российской Федерации", - говорится в решении.

Суд пришел к выводу, что нарушения носят системный и сознательный характер. "Оценивая собранные по делу доказательства, Верховный суд РФ приходит к выводу о том, что организация не только не предприняла все возможные действия для устранения нарушений, а напротив, умышленно не исполняет законодательство, не принимает мер к его соблюдению, несмотря на то, что объективных препятствий для этого не имеется", - отмечается в решении.

Международный "Мемориал" ранее обжаловал решение о ликвидации. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон.