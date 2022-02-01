Уровень безработицы в Москве сократился за год почти втрое

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве приблизился к показателю мая 2020 года и составил 0,46%. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"С начала 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти в три раза: с 1,32% на 1 января 2021 года до 0,46% на 16 января 2022 года. Также это самый низкий показатель с мая 2020 года. Уровень безработицы в Москве последовательно снижается с октября 2020 года, когда были зафиксированы пиковые значения - 3,03%", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам заммэра, сегодня в столице 33,6 тыс. официально зарегистрированных безработных. "Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому на фоне новой, "зимней" волны пандемии мы не ожидаем изменений в тенденции к снижению этого показателя", - отметил он.

Как уточнили в пресс-службе, уровень напряженности на рынке квалифицированного труда, который выражается в соотношении количества резюме и вакансий, по данным портала HeadHunter, снизился в конце декабря 2021 года на 41% к показателю декабря 2020 года. К этому же месяцу 2019 года снижение составило 45%. Количество вакансий в сравнении с декабрем 2020 и 2019 годов выросло на 60% и 76% соответственно, число резюме сократилось на 4% и 2%.

"С января 2019 года уровень напряженности сохраняется на минимальной отметке - 5,1 резюме на вакансию, в то время как пик пришелся на май 2020-го, когда он составлял 17,2", - отметил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он добавил, что по данным портала "Работа в России", число трудоустроенных с апреля 2020 года по декабрь 2021 года превысило число уволенных на 584 тыс. человек. Максимальное превышение зафиксировано в сфере разработки программного обеспечения - 82,1 тыс. человек. В сфере оптовой торговли - 73,1 тыс., строительства - 66,9 тыс., здравоохранения - 57,7 тыс., розничной торговли - 47,3 тыс.