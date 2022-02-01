Путин поздравил коллектив НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с 90-летием

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил коллектив Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с 90-летием со дня его образования.

"Сегодня институт с полным правом называют одним из наиболее современных, уникальных лечебных, образовательных, научных центров. Коллектив НИИ неустанно совершенствует исследовательскую базу, внедряет в практику передовые хирургические технологии. Здесь повышают свою квалификацию медицинские работники из многих регионов России", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Президент отметил, что многие специалисты, стоявшие у истоков создания центра, во время Великой Отечественной войны оказывали помощь раненым на фронте, а в послевоенные годы своими научными достижениями помогли обеспечить лидирующие позиции страны в различных областях здравоохранения.

Путин выразил уверенность, что коллектив лечебного учреждения будет и дальше приумножать традиции милосердия и подвижничества, заложенные предшественниками.

Датой основания Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе считается 1 февраля 1932 года, когда приказом Ленинградского городского отдела здравоохранения был учрежден Научно-практический институт скорой помощи. В настоящее время в учреждении проводятся мультидисциплинарные исследования, существует ожоговый центр, травматология, оказывается реанимационная и вертебрологическая помощь, есть отделения психиатрии, токсикологии, существует патологоанатомическое отделение и отделение судебной медицины. В НИИ проводится изучение онкологических заболеваний, исследования по лечению сепсиса, здесь выращивают различные ткани, кожу, печень и проводят работы совместно с центром детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера.