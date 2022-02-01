В Екатеринбурге пройдут памятные мероприятия, посвященные 91-летию со дня рождения Ельцина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к памятнику первому президенту России Борису Ельцину, посвященная 91-летию со дня рождения политика, прошла в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Среди первых лиц, которые пришли на церемонию, были полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также возложили цветы сотрудники "Ельцин-Центра", у которого установили памятник, общественники и жители города. Всего пришло около 50 человек.

1 февраля в Екатеринбурге также проходят памятные мероприятия. "Ельцин Центр" в день рождения первого президента традиционно сделал вход в музей и арт-галерею бесплатным. Вечером здесь пройдет концерт Заслуженного артиста России, пианиста Алексея Гориболя, посвященный памятной дате. Гости центра в рамках экскурсионного марафона "Ельцин от А до Я" смогут познакомиться с разными сторонами личности Ельцина - политического деятеля и семьянина. А на медиафасаде музея сегодня можно будет увидеть специальную инсталляцию.

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области в крестьянской семье, умер 23 апреля 2007 года. С 1991 по 1999 год занимал должность президента.