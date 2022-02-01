На Украине повысили цены на пластиковые пакеты

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Стоимость пакетов в розничной продаже на Украине со вторника составит от 2 до 3 гривен ($0,07-$0,1) за штуку в зависимости от их характеристик, что в два-три раза больше, чем ранее. Это обусловлено законом "Об ограничении оборота пластиковых пакетов".

Как сообщило министерство экономики, цена на пакет со стенками толщиной более 50 микрометров без ручек и боковых складок устанавливается в размере 2 гривны, на пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок - 2,5 гривны, а на пакет с ручками и боковыми складками - 3 гривны. В ведомстве подчеркнули, что это позволит ограничить обращение пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

"Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", - говорится в заявлении первого заместителя министра экономики Дениса Кудина, размещенном на сайте ведомства.

С 10 декабря 2021 года на Украине начал действовать первый этап, предусмотренный законом "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Запрещено их бесплатное распространение в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг. Под запрет не попали биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты для первичной упаковки свежей рыбы, мяса и продукции из них, сыпучих продуктов и льда. При этом предлагать клиентам пакеты за деньги по-прежнему можно. Нарушителям грозят административно-хозяйственные санкции.

Кроме того, с 10 марта будет запрещено распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пакетов. Следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства одноразовой пластиковой продукции.

Верховная рада приняла закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" в июне 2021 года, тогда же закон подписал президент Владимир Зеленский.