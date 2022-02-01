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Пандемия COVID-19

РУДН переведет обучение на всех факультетах с 7 по 27 февраля на удаленку

Иностранные студенты продолжат очное изучение русского языка на подготовительном факультете в группах до 10 человек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский университет дружбы народов (РУДН) переведет до 27 февраля все свои факультеты на дистанционное обучение из-за пандемии, сообщается на странице вуза в Facebook во вторник.

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"Второй семестр в РУДН начнется в дистанционном формате. С 7 по 27 февраля все факультеты (институты/ академия/высшая школа) будут учиться полностью с использованием дистанционных технологий", - говорится в сообщении. Решение принято из-за скорости распространения нового штамма коронавируса, уточняется в сообщении.

Иностранные студенты продолжат очное изучение русского языка на подготовительном факультете в небольших группах до 10 человек с соблюдением антиковидных требований.

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