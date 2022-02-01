{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вакцинировать детей в Свердловской области готовы около 20% семей

Первый ребенок в регионе привился 25 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Примерно 20% родителей в Свердловской области готовы прививать своих детей новой вакциной "Спутник М". Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"10 тыс. заявок [от желающих вакцинироваться] было собрано, при чем мы за сутки их собрали. Опросы общественного мнения показывают, что примерно 20% населения готовы своих детей привить", - сказал Креков.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что 25 января в регионе первый ребенок получил вакцину "Спутник M". В регион доставили 2,4 тыс. доз вакцины.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. В регионе с 3 февраля запретили работу заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировались чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявили более 226 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 192 тыс. человек, 9 990 умерли.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Суд отклонил иск юриста к Собчак из-за ее фразы на ПМЭФ
Истец требовала 50 млн рублей компенсации
Читать полностью