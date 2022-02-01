Вакцинировать детей в Свердловской области готовы около 20% семей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Примерно 20% родителей в Свердловской области готовы прививать своих детей новой вакциной "Спутник М". Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"10 тыс. заявок [от желающих вакцинироваться] было собрано, при чем мы за сутки их собрали. Опросы общественного мнения показывают, что примерно 20% населения готовы своих детей привить", - сказал Креков.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что 25 января в регионе первый ребенок получил вакцину "Спутник M". В регион доставили 2,4 тыс. доз вакцины.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. В регионе с 3 февраля запретили работу заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировались чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявили более 226 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 192 тыс. человек, 9 990 умерли.