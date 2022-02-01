Крашенинников: вопрос об уголовной ответственности за психологическое насилие не решен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Вопрос о введении уголовной ответственности за психологическое насилие не решен, сообщил во вторник журналистам председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, говоря о работе над законопроектом об уголовной ответственности за повторное нанесение побоев для лиц, уже имеющих судимость за аналогичное преступление.

"МВД говорит, что не надо вносить поправок, коллеги-правозащитники говорят, что надо угрозу побоев прописать. Сейчас анализируем. Если мы примем этот закон, то это будет шаг вперед. Пока вопрос об угрозе и по психологическому насилию не решен", - сказал он.

Ранее первый заместитель комитета Ирина Панькина отметила, что существует угроза не только физического, но и психологического насилия, по ее мнению, это необходимо обсудить при доработке законопроекта ко второму чтению.

Правительственный законопроект предлагает дополнить статью 116.1 Уголовного кодекса РФ частью второй, предусматривающую ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья, то есть последствий, указанных в статье 115 УК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". За повторные побои предлагается наказывать обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом на срок до полугода.