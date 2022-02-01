Иерарх: русская церковь, ведомая патриархом Кириллом, достойно прошла испытания пандемией

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь под предстоятельством патриарха Кирилла достойно прошла последние два пандемийных года. Последствия эпидемии и связанных с нею ограничений для церковной жизни обязательно будут преодолены. Об этом заявил во вторник заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

РПЦ 1 февраля отмечает 13-ю годовщину интронизации - возведения на престол Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Скажу о том, что последние два года, ставшие для церковной паствы в том числе периодом самоиспытания и размышления о своих земных путях, были пройдены церковью не без потрясений, не без, увы, человеческих потерь от последствий болезни (особенно среди духовенства, которое находилось постоянно на фронте общения с прихожанами), однако намного спокойнее, в сохранении проповеди Евангелия, чем то можно было бы ожидать. Так и последствия для церковной жизни эпидемии и связанных с нею ограничений, каковых последствий не может не быть, преодолимы и будут преодолены", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это во многом заслуга патриарха "как по тому, в каком динамичном расположении мы пришли к началу эпидемии, так и по тому, как между Сциллой и Харибдой им был прочерчен путь в эти два года".