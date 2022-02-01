В Кузбассе почти 156 тыс. учеников перевели на онлайн-обучение

КЕМЕРОВО, 1 февраля. /ТАСС/. Дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом организовали в 188 школах Кемеровской области, что составляет почти треть от всех государственных общеобразовательных учреждений региона. Заболеваемость коронавирусом среди школьников за неделю выросла на 73%, сообщила во вторник министр образования региона Софья Балакирева.

"Информация на сегодняшнее утро по заболеваемости коронавирусом: рост за неделю составил 73% среди учеников и 140% среди педагогов. На сегодняшнее утро на онлайн-обучении 188 школ, что составляет 29,2% от общего количества. Почти 156 тыс. обучающихся у нас на дистанционном обучении", - сказала Балакирева на заседании регионального штаба по охране здоровья населения.

По данным на конец прошлой недели, на дистанционном обучении 28 января находились 109 кузбасских школ. Таким образом, на сегодня число переведенных на дистант общеобразовательных учреждений увеличилось более чем на 70%.

Балакирева также отметила, что среди воспитанников детских садов заболеваемость за неделю выросла на 125%, на карантин временно закрыли полностью 10 детсадов и 171 группа. Также полностью закрыли 20 техникумов, на дистанционном обучении находятся 48% групп в учреждениях среднего профессионального образования региона. С завтрашнего дня дистанционно учиться также начнут и студенты одного из крупнейших вузов региона - Кузбасского государственного технического университета.

"Мы обсудили на ректорате ситуацию и приняли решение до 12 февраля перенести учебные занятия в дистанционный формат. Сейчас студенты-очники находятся на каникулах и весенний семестр начнут в знакомой для них системе Moodle. Мы рассчитываем, что эта мера поможет сохранить здоровье студентов, преподавателей и сотрудников технического университета, и это самое главное", - цитирует пресс-служба вуза ректора Алексея Яковлева.

С прошлой недели, когда в Кузбассе впервые выявили штамм "омикрон", в регионе ежедневно регистрируется рост заболеваемости коронавирусом. По данным на 1 февраля в регионе выявили за сутки 912 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе подтвердили более 96,5 тыс. случаев заболевания, 86 тыс. пациентов выздоровели, 1 911 человек умерли. Остальные находятся под наблюдением медиков. В стационарах развернули более 2,1 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, занято около 82% из них. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки медучреждения готовы увеличить число коек до 7 тыс.