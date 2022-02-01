Учащиеся предпрофессиональных классов представят свои проекты на научных конференциях

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Регистрация учащихся на открытые городские научно-практические конференции "Старт в медицину", "Инженеры будущего", "Курчатовский проект - от знаний к практике, от практики к результату" и "Наука для жизни" началась в Москве. Школьники представят на рассмотрение экспертов свои работы, а педагоги - инновационные подходы в предпрофессиональном образовании, сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Научно-практические конференции - важнейшее образовательное событие для участников проектов предпрофессионального образования. Педагоги и школьники проводят длительную подготовку, прежде чем представить свои исследования и проекты на суд авторитетного жюри. Для большинства школьников участие в конференции - шаг навстречу осмысленному выбору профессии, возможность представить себя как перспективного исследователя, заявить о себе на уровне города как о будущем высококвалифицированном специалисте", - приводятся слова директора Городского методического центра Андрея Зинина.

Конференции проходят в два этапа. Первый - это отбор работ, а второй - их защита. С 1 февраля по 1 марта идет регистрация работ. Школьники и педагоги подают заявки в своих личных кабинетах и загружают необходимые материалы. Далее экспертная комиссия оценивает работы и принимает решение об их допуске к основному этапу. Результаты отбора станут известны в конце марта.

"Каждый учебный год мы открываем новые направления предпрофессиональных классов, ориентируясь на запросы школьников, перспективное развитие города и бизнес. Так, с 1 сентября в московских школах начали работу медиаклассы. Соответственно расширяем и количество направлений научных конференций, где старшеклассники могут применить свои знания на практике. Например, будущим журналистам и PR-специалистам мы предлагаем попробовать себя в конференции "Медиастарт", - приводятся в сообщении слова замруководителя столичного департамента образования и науки Наталии Киселевой.

"Медиастарт" - это новое направление конференции "Наука для жизни", в рамках которого ученики 7-11-х классов могут представить свои проекты и исследования, посвященные СМИ, образованию, культуре, языкознанию, филологии, технологиям будущего. В прошлом учебном году в конференции "Старт в медицину" приняли участие 1 849 учеников 8-11-х классов и 45 педагогов, в конференции "Инженеры будущего" - 4 156 учеников 7-11-х классов и 37 педагогов, в конференции "Наука для жизни" - 3 659 учеников 7-11-х классов и 32 педагога, в конференции "Курчатовский проект - от знаний к практике, от практики к результату" - 1 006 ребят из 1-11-х классов и 17 педагогов.