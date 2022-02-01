Число регионов России с выявленными случаями заражения "омикроном" выросло до 83

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число регионов России, где обнаружили омикрон-штамм коронавируса, выросло за сутки с 82 до 83, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 83 регионах страны", - говорится в сообщении.

Днем ранее распространение штамма фиксировалось в 82 регионах. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что в настоящее время доля дельта-штамма в России снизилась до 47,9%, на "омикрон" и другие доминирующие штаммы приходится 52,1%. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России зафиксировано 5,9 тыс. инфицированных "омикроном", причем 90% заразились внутри страны.